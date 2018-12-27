Schutzmaßnahmen und Verhalten bei Lawinen: Vorsicht Lawine! Der weiße Tod

Skifahren, Snowboarden, Tourengehen: Winterport abseits der Pisten wird immer beliebter. Doch hinter dem unvernünftigen Vergnügen lauert oft der weiße Tod. Jährlich verunglücken zahlreiche Menschen aufgrund von Lawinen.
In den Alpen herrscht schon jetzt iAnfang November Alarmstufe Rot. Höchste Lawinengefahr. Für Skifahrer und Snowboarder bedeutet das ein enormes Risiko. Für viele ist Off-Pisten-Fahren – das sogenannte Freeriden (von englisch: „free“/frei und „ride“/fahren) – der ultimative Wintersport-Kick. Skifahren und Snowboarden durch unberührten Schnee, abseits der kontrollierten, markierten und präparierten Skipisten wird immer beliebter.