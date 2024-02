Schuss-Serie in der Region Stuttgart: Und wieder sitzt ein Schütze hinter Gittern

1 Ein Jahr nach der Schießerei in Eislingen, mit einer verletzten Frau am 24. Februar 2023, gab es nun eine Verhaftung. Foto: dpa/Kohls

Im Kampf gegen schießwütige Gruppierungen hat die Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Dabei geht es vor allem um eine Schießerei in Eislingen und einen Brandanschlag in Reichenbach.











Link kopiert



Wie Phoenix aus der Asche: Fast genau ein Jahr nach der wilden Schießerei in Eislingen (Kreis Göppingen), bei der eine 21-jährige Frau verletzt wurde, meldet das Landeskriminalamt (LKA), das mittlerweile alle Ermittlungen zur Schuss-Serie in der Region Stuttgart gebündelt hat, einen ersten Ermittlungserfolg. Ein 25-Jähriger aus Plochingen sitzt in Untersuchungshaft. Er soll zu den Schützen gehören, die am 24. Februar vergangenen Jahres in der Stuttgarter Straße in Eislingen vor dem Lokal Phoenix auf ihre Gegner geschossen haben sollen.