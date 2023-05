1 Grundschulen könnten schon vom 18. Januar an zum Präsenzunterricht zurückkehren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Ludwigsburger Schulen scheinen gerüstet für den Fernunterricht – Grundschüler sollen früher zurückkehren. Der Leiter des Staatlichen Schulamts befürwortet es, erst einmal „auf Sicht" zu fahren.









Ludwigsburg - Wie schnell das Coronavirus ganze Klassen außer Gefecht setzen kann, haben Lehrer und Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg vor den Weihnachtsferien mitbekommen. Deshalb sagt der Schulleiter und geschäftsführender Schulleiter der Ludwigsburger Gymnasien, Matthias Hilbert: „Der Schutz von Schülern und Lehrern hat oberste Priorität.“ Folgerichtig müssen seine und die anderen Ludwigsburger Schüler nach den Weihnachtsferien erst einmal auf ihre Schulfreunde verzichten, bis Monatsende ist Onlineunterricht angesagt. Zwar erlaubt das Land für diejenigen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, vom kommenden Montag an auch ergänzenden Präsenzunterricht. In Ludwigsburg werden unabhängig davon aber auch die ältesten Jahrgänge bis Ende Januar von daheim unterrichtet. Nur für Klausuren müssen sie in die Schule.