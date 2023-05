C. Link und C. Ziedler 06.01.2021 - 17:09 Uhr

1 „Wir sind noch nicht über den Berg“, betont der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: dpa/Marijan Murat

Abhängig von den Corona-Zahlen will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nächste Woche entscheiden, ob die Schließung der Grundschulen und Kitas bereits am 18. Januar endet. Im neuen Bund-Länder-Beschluss ist das erst zum Monatsende vorgesehen.









Stuttgart - Baden-Württemberg will vom jüngsten Bund-Länder-Beschluss abweichen und Kitas und Grundschulen noch vor Monatsende wieder öffnen, falls die Corona-Fallzahlen es zulassen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte nach den Beratungen seiner Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagabend angekündigt, dass die Landesregierung den 18. Januar ins Auge gefasst habe, während es an den weiterführenden Schulen vorerst beim Onlineunterricht bleiben soll.