1 Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, zwei 17-Jährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/SKATA/via www.imago-images.de

Ein 18-Jähriger befindet sich nach einem mutmaßlichen Messerangriff an einer Schule in Pforzheim in Untersuchungshaft. Der Verdächtige hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.











Link kopiert



Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Dienstag an einer Schule in Pforzheim befindet sich der 18-jährige Hauptverdächtige in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten. Er habe sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.