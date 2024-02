Nach Angriff an Schule in Pforzheim

Wieder eine Gewalttat in einer Schule im Südwesten, dieses Mal in Pforzheim. Die Hintergründe des Vorfalls vom Dienstag sind noch unklar.











Nach dem mutmaßlichen Messerangriff an einer Pforzheimer Schule sind die beiden Schwerverletzten im Alter von 17 Jahren nicht in Lebensgefahr. Das berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Die beiden Schüler waren nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft zuvor mitgeteilt hatten.