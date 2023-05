„Die Lehrerversorgung ist so schlecht wie noch nie“

Schule in Baden-Württemberg in der Kritik

1 Läuft eigentlich auch noch irgendwas gut in den Schulen im Land? Foto: Imago//Ute Grabowsky

Lehrermangel, schlechte Ergebnisse bei Vergleichstests: Das Schulsystem in Baden-Württemberg steht in der Kritik. Ein Streitgespräch über den Sinn von Gemeinschaftsschulen, warum Bayern immer noch Bildungsspitze ist und die Lehrkraft die wichtigste Größe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was ist los an den Schulen in Baden-Württemberg? Angela Keppel-Allgaier vom Verband der Gemeinschaftsschulen im Land und Ralf Scholl vom Philologenverband geben unterschiedliche Antworten. Einig sind sie sich aber darin, dass die Schulen für die vielen Aufgaben, die sie erfüllen sollen, von der Politik besser ausgestattet werden müssen.