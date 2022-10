Raumnot an Grundschulen: Eltern in Sorge

Ludwigsburg - In der Ludwigsburger Südstadt wächst die Sorge unter den Eltern, dass Erstklässler vom kommenden Schuljahr an wegen der Grundschul-Raumnot in die neue, auf rund 600 Kinder ausgerichtete Fuchshofschule statt in die Oststadtschule gehen sollen. Weil die Erweiterung der Oststadtschule aus finanziellen Gründen um mehrere Jahre verschoben wird, müssen die Schulbezirke, entgegen der ursprünglichen Planung, vom Schuljahr 2022/2023 an nochmals neu festgelegt werden.

„Dafür werden derzeit unterschiedliche Szenarien erarbeitet, wie vor allem der Schulbezirk der Sophie-Scholl-Schule neu aufgeteilt werden kann“, erklärt eine Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse der Prüfung sollen dem Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales im Juli vorgestellt werden.

Kurze Beine, kurze Wege?

Dass es für die ABC-Schützen aus der Südstadt aber auch auf die Fuchshofschule hinauslaufen könnte, ist für die Eltern und den Südstadtverein eine Schreckensvorstellung. Sie haben sich an die Gemeinderatsfraktionen und an die Stadt gewandt, mit der Folge, dass die Grünen-Fraktion jetzt einem Antrag gestellt hat, bei der Verteilung der Grundschüler Bezirkszuschnitte zu wählen, die den Kindern gerecht werden. „Die vorgesehene Zuordnung der Kinder der Südstadt zum Schulbezirk der Fuchshofschule wäre mit vielen Nachteilen verbunden“, argumentieren die Grünen, „daher sollte die Südstadt näher liegenden Schulen zugeordnet werden, alternativ sollten andere Standorte geprüft werden, um bestehende Raumprobleme der Grundschulen zu beheben.“

Ein Schulweg von rund zweieinhalb Kilometern widerspreche dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“, argumentieren der Verein und die Eltern. Den Kindern drohe ein „in mehrfacher Hinsicht gefährlicher Schulweg“, da die B 27, die Robert-Franck-Allee, die Friedrichstraße, die Oststraße und der Salonwald gequert werden müssten. Um die Schule herum herrsche starker Bauverkehr, da sie in einem Neubaugebiet liege, was den Schulweg gefährlicher mache. Befürchtet werden auch Elterntaxis, „was dem Gedanken der Nachhaltigkeit in der Stadt zuwider laufen würde – und dem Gedanken, dass der Schulweg eine wichtige Lernerfahrung für Kinder darstellt“.

Sorge um das soziale Miteinander

Ins Feld führen Eltern und Verein auch „eine massiv beeinträchtigte Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit“, wenn Kinder zur Fuchshofschule gefahren werden müssten: „Zusätzliche Pendelwege wären ein großer zeitlicher und logistischer Aufwand.“ Und da in der Südstadt soziale Treffs und Vereinsstrukturen fehlten, sei es schon jetzt eine Herausforderung, ein lebendiges Miteinander der Kinder zu gestalten. „Durch die Zuordnung zur Fuchshofschule wäre es für die Kinder fast unmöglich, nachbarschaftliche Freundschaften mit einem engen sozialräumlichen Bezug zu pflegen. Das würde alle Versuche, einen sozialen Zusammenhalt in der Südstadt zu befördern, zunichtemachen.“

Die Grünen fordern in ihrem Antrag, die Stadt solle den Zuschnitt der Schulbezirke im Sinne dieser Anregungen überarbeiten. Andrea Wechsler vom Südstadtverein berichtet, am Mittwoch sei ein Austausch mit der Stadt zu den aktuellen Planungen vorgesehen. Diesen Termin wolle man nun erst einmal abwarten.