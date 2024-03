Schokoladengeschäft in Heumaden: Diese Pralinen aus Stuttgart wurden ausgezeichnet

8 Welchem Schokoladenliebhaber läuft bei diesem Anblick nicht das Wasser im Mund zusammen? Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit Liliane Leopoldino 13 Jahre alt ist, geht es in ihrem Leben um Schokolade. Für ihre handgemachten Pralinen hat die gebürtige Brasilianerin mehrere Preise erhalten. Wo werden sie verkauft und welche Variationen gibt es?











Link kopiert



Liliane Leopoldino steht an einer großen Maschine und drückt mit ihrem rechten Fuß ein Pedal. Die flüssige Schokolade fließt in einem dicken Strahl in einen großen Tank und wird anschließend wieder nach oben gepumpt. Die junge Frau hat eine Form mit mehreren runden Einkerbungen vor sich, die mit Lebensmittelfarbe bunt ausgemalt sind. Sie lockert ihren Tritt und lässt die süße dunkle Masse in die Löcher fließen. Dann nimmt sie eine Art Spachtel, streicht glatt, entfernt Reste und dreht die Form schließlich um. Entstanden sind dünne Schokohüllen – die Basis für Leopoldinos Pralinen.