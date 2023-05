So begeistert Helene Fischer ihre Fans

Schleyerhalle in Stuttgart

7 Helene Fischer zeigte in in Stuttgart eine beeindruckende Show. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Sie ist in Stuttgart angekommen: Die Popschlager-Queen Helene Fischer nimmt auf ihrer Tournee auch die Schleyerhalle mit einer spektakulären Show in Besitz.









Gibt es irgendwo auf der Welt eine zweite Künstlerin, die ihre Songs kopfüber am Trapez singen kann? Oder an einer Leiter kreisend unterm Hallendach? Oder an der Spitze eines Krankopfes heftig hin und herschwingend wie bei einem dieser ganz schlimmen Karussells auf dem benachbarten Frühlingsfest?