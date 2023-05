Fünf Konzerte in der Schleyerhalle

Dienstagabend steigt das erste von fünf Konzerten von Helene Fischer in Stuttgart.

Lange haben die Fans darauf gewartet – am heutigen Dienstagabend steigt das erste von fünf Konzerten von Schlagerstar Helene Fischer in Stuttgart. Schon Stunden zuvor herrschte großer Andrang rund um die Schleyerhalle.









„Die Schlange geht ja noch“, zeigt sich eine Mitvierzigerin erfreut. „Was?“ wundert sich ihr Nebenmann. Zu Recht, denn bereits vor 18 Uhr hat sich am Zugang zur Hanns-Martin-Schleyer-Halle eine beachtliche Menschenmenge eingefunden. Der Grund, das verkündet auch die leuchtende Schrift über dem Eingang: Helene Fischer. Nach auskurierter Rippenfraktur ist die Sängerin nun auf „Rausch-Tour“, gemeinsam mit Künstlern des Circe du Soleil. „Ich bin gespannt, was mich da genau erwartet“, zeigt sich Sabine (38) neugierig. Wasserfälle von der Hallendecke? Eine im Windkleid schwerelos schwebende Helene? Einiges ist bereits durchgesickert. Für ein Paar aus Esslingen ist das alles nur Beiwerk. Ihnen sei die Musik am wichtigsten. Sie hoffen, dass die Lieder nicht zur Nebensache werden.