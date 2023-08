4 Schlepper, Traktoren, Trucks und Unimogs haben viele Bewunderer. Foto: avanti/Ralf Poller

Das siebenköpfige Team der Schlepperfreunde Prevorst hat auch in diesem Jahr wieder das zwischenzeitlich 6. Schleppertreffen in Prevorst organisiert. Von nah und fern werden dabei 600 bis 800 Schlepper, Traktoren, Trucks, Unimogs und andere historische Feldfahrzeuge erwartet. Der sintflutartige Starkregen am Samstag schien den Besucherandrang nicht zu bremsen. Eher im Gegenteil: Überall ist Schlamm und Matsch, der Boden knietief durchwühlt und viele Fahrzeuge müssen im Fahrerlager abgeschleppt werden, doch gerade die jüngsten Besucher lieben das Über 6000 Gäste, viele davon Kinder, werden wie in den Jahren zuvor bei dem nur alle zwei Jahre stattfindenden Treffen erwartet. Von Fest zu Fest wurde alles größer und zog immer mehr Publikum an.