94 Prozent aller Karten für die fünf Konzerte von Helene Fischer in Stuttgart sind bereits ausverkauft. Wer keine hat und vom 2. bis 7. Mai in der Schleyerhalle dabei sein will, muss sich sputen. Wo gibt es die letzten Tickets? Welche Hits singt sie? Was erwartet die Fans?









In Hamburg, wo Helene Fischer nach überstandener Rippenfraktur ihre „Rausch“-Tournee 2023 gestartet hat, die sie zu 70 Konzerten quer durch Deutschland, Österreich und der Schweiz führt, waren die Fans nicht nur von der Musik der Schlagerqueen begeistert. Denn da liegt Liebe in der Luft! Mit dem Akrobatik-Team des Cirque du Soleil hebt die „Atemlos“-Interpretin ab – und hat zum Tourauftakt ihren Lebensgefährten, den Luftakrobaten Thomas Seitel, auf der Bühne innig geküsst. Atemberaubend schnell wechselt die 38-Jährige ihre Kostüme und lässt viel Feuer in der Show entfachen, was manche gar an Rammstein erinnert.

Pro Abend dürfen genau 11.277 Fans in die Schleyerhalle.

Nach Hamburg, Dortmund und Leipzig kommt „Rausch“ vom 2. bis zum 7. Mai in die Stuttgarter Schleyerhalle (am Donnerstag, 4. Mai, ist spielfrei). „Wir haben für die fünf Konzerte bereits knapp 53 000 Tickets verkauft“, berichtet Katharina Wenisch, Pressesprecherin beim US-amerikanischen Medienunternehmen Live Nation Entertainment (der deutsche Sitz befindet sich in Frankfurt), das die Tournee von Helene Fischer veranstaltet. Damit seien bereits 94 Prozent aller Karten ausverkauft. Insgesamt könnten exakt 56 389 Besucherinnen und Besucher kommen, pro Abend 11 277, sagt sie auf Anfrage unserer Redaktion.

Wer die verbleibenden sechs Prozent der Karten kaufen will, hat also noch eine Chance, wenn er oder sie schnell ist. Noch gibt es laut der Pressesprecherin Karten bei den üblichen Vorverkaufsstellen zu den normalen Preisen. Je nach Anbieter kosten die Karten zwischen 69,90 und 281 Euro (Golden Circle).

Auch auf der Seite Eventim-Fansale kann man noch nachschauen

Auch wenn alle fünf Abende in Kürze ausverkauft sind, wird es keine Zusatzshow in Stuttgart geben, erklärt Katharina Wenisch: „Der Tourneeplan lässt dies nicht zu.“ Ob es noch Karten an der Abendkasse gibt, um den Schwarzmarkt zu verhindern? „Der Vorverkauf fand über einen sehr langen Zeitraum statt, sodass jeder Fan Gelegenheit hatte, sich Tickets zu sichern“, antwortet die Pressesprecherin. Wenn es dann keine Karten mehr gibt, empfiehlt Arnulf Woock vom örtlichen Veranstalter, auf der Seite Eventim-Fansale nachzuschauen, wo Karten von Leuten angeboten werden, die kurzfristig nicht kommen können. Eindringlich warnt Woock dafür, bei Viagogo Karten zu kaufen, dort seien die Preise oft überhöht.

Dringend zu empfehlen: Unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen! Gleich nebenan auf dem Wasen findet das Frühlingsfest statt. Und am 2. Mai spielt gleichzeitig die Band Fettes Brot in der Porsche Arena. Als ob das nicht genug wäre, empfängt der VfB Stuttgart am 3. Mai um 20.45 Uhr (am zweiten Abend von Helene Fischer in Stuttgart) im Halbfinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt. Auch hier werden etwa 50 000 Zuschauer erwartet.

Was steht auf der Setlist?

Die Setlists ihrer fünf bereits absolvierten Hamburg-Konzerte zeigen: Die Stuttgarter Fans können sich unter anderem auf ihre Hits wie „Achterbahn“, „Atemlos“ und „Herzbeben“ freuen – und auch bei Klassikern wie „Die Hölle morgen früh“, „Von hier bis unendlich“ oder „Mit keinem ander‘n“ mitsingen. Insgesamt spielt Helene Fischer 28 Songs. Der Hit „Marathon“ mit dem Refrain „Mein Herz läuft Marathon“ steht übrigens nicht drauf.