In vier Nächten im Februar wird es laut

Schießstand der US-Army in Böblingen

1 Das Logo der USAG – hier noch unter dem ehemaligen Colonel. Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Die US-Armee hat angekündigt, dass im Februar auf den Schießbahnen auch in der Nacht geschossen werden soll. Vier Nächte sind betroffen.











Anwohner der vom US-Militär betriebenen Panzerkaserne im Böblinger Osten müssen sich in den kommenden Tagen und Wochen auf zusätzliche Lärmbelastung einstellen. Auch in vier Nächten wird es voraussichtlich laut. Das hat die US Army Garnison Stuttgart (USAG) mitgeteilt.