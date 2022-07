1 Streitbarer Kritiker der Verkehrspolitik: Jürgen Resch Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das Theaterstück „Ökozid“ am Stuttgarter Schauspiel setzt sich mit den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auseinander. Zu jeder Aufführung werden Experten geladen, die die unterschiedlichen ökologischen, gesellschaftlichen und politischen Aspekte beleuchten. Am 9. Juli soll der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, über das Versagen der Bundesregierung im Verkehrssektor sprechen.

Doch im Vorfeld seines Auftritts kommt es seit Tagen in den sozialen Medien zu massiven Einschüchterungsversuchen, Hetze und Morddrohungen. Der Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski, zugleich Regisseur des Stücks, zeigt sich über die Welle an Gewalt und Hetze entsetzt: „So etwas hat das Schauspiel Stuttgart noch nie erlebt“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir verurteilen die Hass-Postings aufs Schärfste.“

Menschenverachtendes Verhalten

Die Morddrohungen seien an Facebook gemeldet und daraufhin entfernt worden. Zudem seien gegen etliche Personen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet worden.

Als Theater und Ort der Demokratie erwarte man, dass Meinungen und Positionen sachlich und inhaltlich konstruktiv geäußert werden. Menschenverachtendes und gewalttätiges Verhalten, auch im Digitalen, hätten keinen Platz. Zudem weist das Haus darauf hin, dass Einladungen an Vertreter der Automobilbranche, ihre Argumente im Rahmen von „Ökozid“ vorzubringen, bisher allesamt ignoriert worden seien.