Schanzacker-Demo in Tamm: 600 Menschen gehen gegen Lea auf die Straße

1 Zur Demo in Tamm kamen rund 600 Menschen. Foto: Werner Kuhnle

Seit einem Jahr läuft der Protest gegen eine Landeserstaufnahmeeinrichtung auf dem Schanzacker zwischen Ludwigsburg, Tamm und Asperg. Zum Jahrestag veranstaltete die Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen LEA Tamm-Asperg" am Sonntag eine Demo.











Zum ersten Jahrestag des Schanzacker-Protests veranstaltete am Sonntag die Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen LEA Tamm-Asperg“ eine Demo auf dem Rathausplatz in Tamm. Nach Polizeiangaben demonstrierten dabei rund 600 Teilnehmer gegen eine Bebauung des Schanzackers. Künftig will man laut BI-Sprecher Thomas Walker den Fokus noch mehr auf den Naturschutz legen. Die nächste Demo ist für Anfang Mai geplant. Diese soll dann wieder direkt auf dem Schanzacker stattfinden. Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass das Justizministerium prüft, ob der Schanzacker in Ludwigsburg, angrenzend an Tamm und Asperg, für eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge geeignet ist. Kurz nach Bekanntwerden hat sich die BI gegründet.