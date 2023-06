Auf den Dorfwiesen ist tierisch was los

Schafwollfestival in Gronau

10 Schafe und ihre Wolle spielten am Wochenende in Gronau die Hauptrolle. Foto: Ralf Poller

Seelenruhig und mit routinierten Griffen führt Andreas Mahr die Maschine am Rücken des Schafes entlang. Ebenso unaufgeregt lässt das einjährige Tier die Prozedur über sich ergehen. Das Scheren ist nur eine von mehreren Vorführungen, die die Besucher beim 20. Schafwollfestival in Oberstenfeld-Gronau erleben können. In den Dorfwiesen drehte sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder alles um die Wolle.