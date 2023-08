1 Das Barfuß-Wettrennen übers Stoppelfeld ist eines der Herzstücke des Markgröninger Schäferlaufs. Foto: 7aktuell.de/Corinna Wezstein

Die ersten Fahnen in der Stadt sind schon gehisst, die ersten Autos fahren mit Aufklebern auf der Heckscheibe umher: In Markgröningen stehen die Zeichen auf Schäferlauf. „Der positive Wahnsinn beginnt wieder“, formuliert es Frank Blessing, der als städtischer Fachgebietsleiter für politische Steuerung und Marketing auch in die Organisation des jährlichen Großereignisses involviert ist. Vom 25. bis zum 28. August ist es dann so weit. Rund 100 000 Besucher werden erwartet, sie müssen sich auf keine großen Veränderungen einstellen. Ein paar kleinere Neuerungen gibt es dann aber doch.