Bruno Labbadia (li.) vom VfB Stuttgart und Christian Streich vom SC Freiburg.

An der Seitenlinie werden sie sich am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) nicht sehen. Wenn der SC Freiburg den VfB Stuttgart empfängt, ist Christian Streich gesperrt. Der Trainer der Breisgauer hat am vergangenen Wochenende Gelb-Rot gesehen und darf sein Team während der Partie nicht coachen. Vermutlich läuft er im Europa-Park-Stadion dennoch einem alten Bekannten über den Weg.

Beim VfB Stuttgart ist seit Mitte Dezember wieder Bruno Labbadia Trainer. Weshalb im anstehenden Baden-Württemberg-Duell die beiden ältesten und erfahrensten Coaches der Fußball-Bundesliga aufeinandertreffen. Beide sind 57 Jahre alt (Streich ist etwas älter) – und zusammen kommen sie auf 618 Bundesligaspiele als Trainer. 46,4 Jahre alt sind die Coaches der 18 aktuellen Bundesligisten im Schnitt alt.

Als Christian Streich das Bundesligateam des Sc Freiburg zur Rückrunde der Saison 2011/2012 übernahm, war Bruno Labbadia schon angekommen im Oberhaus. In der Spielzeit 2008/2009 feierte er seine Bundesligapremiere als Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Zuvor war er drei Jahre beim SV Darmstadt 98 (Oberliga und Regionalliga) und ein Jahr beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth tätig gewesen. Streich hatte vor seinem Start in der Bundesliga in 208 Partien die A-Junioren des SC Freiburg betreut.

Top-Punkteschnitt in Labbadias erster VfB-Saison

Labbadia hat insgesamt 276 Spiele als Bundesligatrainer auf dem Buckel, 93 davon coachte er den VfB Stuttgart – für den er auch seinen besten Punkteschnitt erreichte. In der Saison 2010/2011 übernahm er den VfB erstmals im Dezember, es folgten 18 Partien in der Liga mit im Schnitt 1,67 Punkten je Partie. Das gelang im in einer kompletten Saison nur ein einziges Mal erneut: 2014/2015 mit dem Hamburger SV. Labbadias Bundesligaschnitt insgesamt liegt bei 1,34 Punkten je Spiel.

Streich kommt mittlerweile auf 342 Partien in der Bundesliga, in allen hat er den SC Freiburg gecoacht und 1,32 Punkte je Spiel erreicht. Zwischendurch war der Sportclub ein Jahr zweitklassig. Die aktuelle Saison ist bislang Streichs erfolgreichste: Nach 19 Spielen kommt er auf einen Schnitt von 1,79 Punkte je Partie. Die beste komplette Saison war die vergangene (1,62).

Bruno Labbadia und Christian Streich trafen als Trainer bislang elfmal in der Bundesliga aufeinander. Viermal war der heutige VfB-Coach obenauf, fünfmal der Trainer des SC Freiburg, zweimal gab es ein unentschieden. In einem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg stand Labbadia 17-mal an der Seitenlinie, sechsmal war er mit seinen Teams siegreich, siebenmal unterlegen.

Streich war schon 19-mal als Trainer verantwortlich, wenn es gegen den VfB ging. Seine Bilanz gegen den baden-württembergischen Rivalen: Sieben Siege, drei Unentschieden, neun Niederlagen.