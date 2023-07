7 So sieht eine Gewinnerin aus: Sarah Hallmann freut sich über die Auszeichnung – vor allem für ihr zehnköpfiges Team. Foto: /Bert Willer

Sarah Hallmann betreibt in Berlin das Hallmann & Klee. Vom Gault Millau wurde sie jetzt ausgezeichnet. Die 38-Jährige aus dem Kreis Ludwigsburg möchte Gastronomie neu denken. Wie geht das?









Sie liebt ihren Beruf. Sie liebt gute, ehrliche Küche ohne Chichi. Und sie liebt Menschen. Die, die sie bewirtet und die, mit denen sie arbeitet. Das spüren ihre Gäste und das haben auch die Tester des Gault Millau gespürt. Sarah Hallmann, die seit 2016 das Hallmann & Klee in Berlin-Neukölln betreibt, sei es gelungen, „mit Freundlichkeit, Klarheit, Wertigkeit und höchsten Professionellen Ansprüchen bei einer großen Gelassenheit, wie sie nur begründete Selbstsicherheit verleiht“ einen Ort zu schaffen, der zeitgemäße gehobene Gastronomie und das uneingeschränkte Gefühl des Willkommenseins vereine. So heißt es in der Begründung für die Auszeichnung zur Gastronomin des Jahres, die ihre Wurzeln im Kreis Ludwigsburg hat. Sie ist in Stuttgart geboren, in Ingersheim aufgewachsen und hat in Bietigheim Abi gemacht.