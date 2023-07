1 Am Stuttgarter Klinikum wird in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in klimagerechtes Bauen investiert werden, als geplant. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ehrgeizige Ziele verfolgt die Stadt bei der Sanierung des Klinikums. Damit Stuttgart ab 2035 CO2-neutral sein kann, wird kräftig investiert.









Die Entscheidung fiel schnell und einstimmig – der Verwaltungsausschuss der Stadt hat am Mittwoch die Weichen für eine energetische Sanierung am Klinikum Stuttgart gestellt. Bis zu 17,2 Millionen Euro werden in den kommenden beiden Jahren an den Standorten Mitte und Cannstatt eingesetzt, um das Krankenhaus fit für die ambitionierten Klimaziele der Kommune zu machen.