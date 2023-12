Samy’s Pub schließt für immer: Kult-Wirt Omran Salameh sagt in Böblingen Adieu

1 Gedämpftes Licht: bei Omran Salameh blieb die Hektik des Alltags draußen. Foto: /Stefanie Schlecht

Mit Samy’s Pub schließt an Silvester die wohl kultigste und ulkigste Kneipe Böblingens. Nach 45 Jahren am Tresen sagt Wirt Omran Salameh: „Man will ja nicht hinter der Theke sterben.“











Wer jemals zu später Stund durch das Böblinger Nachtleben irrte auf der Suche nach Zuflucht, landete womöglich hier, in der kultigsten Kneipe der Stadt: Samy’s Pub. Adresse: Marktstraße 32. Eindruck von außen: Mehr als unscheinbar. Dort, zwischen Marktplatz und Oberer Poststraße, duckt sich das Haus mit dem kleinen Lokal im Erdgeschoss unter die Stadtkirche. Die mit rotem Tüll verhängten Schaufenster erlauben kaum einen Blick nach drinnen, an der schwarzen Tür hängt weder ein Schild noch sonst etwas Einladendes. Trotzdem ist dieses kaum 40 Quadratmeter große Biotop in Böblingen Kult. Vom 1. Januar an ist es Geschichte.