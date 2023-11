S3 zwischen Backnang und Waiblingen: S-Bahnen fahren nur eingeschränkt

1 Die S3 fährt am Samstag nicht zwischen Waiblingen und Backnang. Foto: imago images/Arnulf /ettrich

Wegen Personalnot und Bauarbeiten verkehren von Backnang nach Waiblingen und Marbach nur Busse. Auch andere Linien sind von Einschränkungen betroffen.











Link kopiert



Nutzer der S-Bahn zwischen Backnang und Waiblingen sowie Backnang und Marbach müssen sich am Samstag, 2. Dezember, auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wie die Bahn mitteilt, kommt es bei der S-Bahn „aufgrund eines anhaltend hohen Krankenstandes kurzfristig zu Änderungen im Zug-Angebot“. Um im gesamten S-Bahn-Netz einen stabilen Fahrplan anbieten zu können, müssten die Züge der Bahn-Linie S3 entfallen. Auf der Strecke zwischen Backnang und Waiblingen werden statt der S-Bahnen ersatzweise Busse eingesetzt und Fahrgäste gebeten, am Bahnhof Waiblingen zwischen Bussen und Zügen der Linie S2 umzusteigen. Züge der Linie S2 fahren tagsüber durchgängig in und aus Richtung Stuttgart im 15-Minuten-Takt.