Ein 51-Jähriger konnte in der S 5 kein gültiges Ticket vorzeigen. Anschließend wurde er dem Kontrolleur gegenüber auch noch aggressiv.









Wieder einmal hat ein Fahrgast seinen Frust an einem Bahnmitarbeiter ausgelassen: Ein 51-Jähriger beleidigte am Sonntag einen Fahrkartenkontrolleur in der S5 gleich mehrfach. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit der S-Bahn von Tamm in Richtung Ludwigsburg unterwegs und hatte offenbar kein Ticket gelöst. Jedenfalls weigerte er sich auf Nachfrage eine gültige Fahrkarte vorzuzeigen.

Der Kontrolleur wollte sich daraufhin den Ausweis des 51-Jährigen zeigen lassen, um dessen Personalien aufzunehmen. Nachdem dieser auch das verweigerte, rief der Bahnmitarbeiter die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife soll der Reisende aggressiv geworden sein und den Kontrolleur mehrfach beleidigt haben. Die Polizei kontrollierte den Fahrgast schließlich beim nächsten Halt der S-Bahn am Bahnhof in Ludwigsburg. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.