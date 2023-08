1 Der Ausbau der S-Bahn von Bernhausen nach Neuhausen kostet – Stand jetzt – 210 Millionen Euro. Foto: Caroline Holowiecki

Die Vorarbeiten für die vier Kilometer lange S-Bahn-Verlängerung von Bernhausen über Sielmingen bis Neuhausen – ein 210-Millionen-Euro-Megaprojekt – sind gestartet. Die Auftraggeberin ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Südlich der Karlstraße in Bernhausen, in der Rudolfstraße, laufen aktuell noch bis in den Herbst hinein Kanalarbeiten. „Alles, was mit Versorgung zu tun hat“, muss jetzt gemacht werden, erklärt Smaranda Maurer aus der Stadtverwaltung Filderstadt. Wenn im Untergrund der Karlstraße der Tunnel gebaut werde, sei es beispielsweise notwendig, Leitungen zu verlegen.