Die Arbeiten an der S6 gehen in die nächste Runde

1 Die Gleise hinter Leonberg sind wegen der Bauarbeiten von Montag an dicht. Foto: Simon Granville

S-Bahn-Reisende müssen sich auf Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. Denn vom 13. bis zum 24. März wird an den Gleisen weitergebaut.









Das haben sich S-Bahn-Fahrer sicher anders vorgestellt: Am 3. März hatte die Bahn ihre Arbeiten auf den Gleisen der S 6 zunächst beendet, die Züge fuhren wieder wie gewohnt in beide Richtungen. Doch die nächste Bauphase steht bereits bevor. Am Montag, 13. März, beginnen weitere Arbeiten, sie dauern voraussichtlich bis Freitag, 24. März. Der Abschnitt von Leonberg bis Korntal, zum Teil sogar bis Zuffenhausen, ist zeitweise nicht befahrbar. Das hat auch Auswirkungen auf die S 60 und die S 62.

Die Deutsche Bahn lässt das Stuttgarter S-Bahn-Netz modernisieren und erneuert in der Region Strecken, Gleise und Weichen. „Dazu kommen die Arbeiten für den digitalen Knoten, die für die Zukunft ein stabiles und zuverlässiges Streckennetz schaffen“, heißt es von einem Sprecher der Deutschen Bahn. Aus diesem Grund fanden von Februar bis Anfang März Gleisarbeiten entlang der S 6 statt.

Abschnitt zwischen Ditzingen und Höfingen wird erneuert

Unter anderem wurden zwischen dem Haltepunkt Höfingen und dem Bahnhof Leonberg die Gleise erneuert. Dazu ließ die DB den Untergrund im Bereich des Bahnhofs Renningen verbessern. In der zweiten Bauphase wird die Bahn den Abschnitt zwischen dem Bahnhof Ditzingen und dem Haltepunkt Höfingen erneuern und zusätzlich den Untergrund im Bereich des Haltepunkts Neuwirtshaus (zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Korntal) ausbessern.

Dass zwischen beiden Bauphasen eine so große Lücke klafft, hat organisatorische Hintergründe, erklärt der DB-Sprecher. „Sie sind Ergebnis der Abstimmungen zwischen der Infrastruktureinheit DB Netz und dem Verkehrsunternehmen DB Regio/S-Bahn Stuttgart.“ Für die Zeiten der Bauarbeiten müsse ein verlässlicher Ersatzverkehr zur Verfügung stehen – zumal es sich um eine große Strecke handle, die überbrückt werden muss –, dafür brauche es die nötigen Ressourcen und Mitarbeiter.

Weitere Bauarbeiten im Mai

Nach Abschluss der Bauarbeiten haben die Reisenden auf der S 6 erst einmal ihre Ruhe – wenigstens bis Mai. Im Zuge von Bauarbeiten zwischen Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen können die S 6 und die S 60 dann einen Monat lang nur bis Zuffenhausen und zurück fahren. Für die Fahrt zum Hauptbahnhof ist ein Umstieg in die S 4 oder S 5 möglich, Gleiches in umgekehrter Fahrtrichtung. Das gilt vom 15. Mai bis zum 14. Juni. Auch im Oktober soll nochmals entlang der S 6 gebaut werden, diesmal zwischen Renningen und Ditzingen. Dieser Abschnitt wird dann nur eingleisig befahrbar sein.

Das ändert sich zwischen dem 13. und 24. März

S 60 und S 62

Die Linie S 60 pendelt in beiden Richtungen im 30-Minutentakt ausschließlich zwischen Renningen und Böblingen. Die Expresslinie S 62, die sonst zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen verkehrt, entfällt ganz. Beide Einschränkungen gelten während der kompletten Bauzeit vom 13. bis zum 24. März.

S 6 (13. bis 17. März)

Die S 6 verkehrt ausschließlich zwischen Weil der Stadt und Leonberg, in beiden Richtungen im 30-Minutentakt. Als Ersatzverkehr wird zwischen Leonberg und Zuffenhausen im 30-Minutentakt der Ersatzbus S 6E eingesetzt. Dieser fährt alle Unterwegshalte an. Zusätzlich gibt es einen Expressbus (X 6) von Leonberg nach Feuerbach und zurück mit Zwischenhalt in Ditzingen und Zuffenhausen. Um 5.16 Uhr fährt eine zusätzliche S-Bahn von Leonberg nach Weil der Stadt (Ankunft 5.27 Uhr). Das gilt bis zum 17. März um 1.30 Uhr.

S 6 (17. bis 24. März)

Die S 6 fährt sowohl zwischen Weil der Stadt und Leonberg als auch zwischen Korntal und Schwabstraße, jeweils im 30-Minuten-Takt. Der Ersatzbus S 6E fährt daher zwischen Leonberg und Korntal. Der Expressbus X 6 fährt wie zuvor von Leonberg nach Feuerbach. In Leonberg besteht Anschluss an den Expressbus X 60 Leonberg – Universität – Flughafen. Um 5.16 Uhr fährt eine S 6 von Leonberg nach Weil der Stadt.