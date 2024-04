1 Bei der Stuttgarter S-Bahn häufen sich derzeit erneut die Verspätungen (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit Januar mussten S-Bahn-Fahrgäste doppelt so viele Tage mit großer Verspätung ertragen wie im Vorjahr. Auch am Mittwoch gibt es Probleme, am Donnerstag und Freitag streiken Bus- und Stadtbahnfahrer. Und dann ist da noch das Frühlingsfest.











Link kopiert



Das Stuttgarter S-Bahn-Chaos ist zurück. Der Dienstag war bereits der dritte „Chaostag“ im April und auch am Mittwoch läuft es alles andere als rund. Die S-Bahn meldete am Vormittag über X (vormals Twitter), dass „dringliche Reparaturarbeiten an Gleisen an der Station Feuerbach“ zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S 4, S 5, S 6 und S 60 führen. Eigentlich hätten die Bauarbeiten der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGo in der Nacht beendet werden sollen, das gelang aber laut S-Bahn Stuttgart erst gegen 10:30 Uhr.