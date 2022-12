1 Auch im Sommer des kommenden Jahres wird wieder an der Stammstrecke der S-Bahn gearbeitet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der zentrale Streckenabschnitt des Stuttgarter S-Bahnnetz zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen wird mehrere Jahre lang häppchenweise saniert. Auch 2023 gibt es Einschränkungen beim Fahrplan.















In 25 Nächten sowie während der Sommerferien müssen Fahrgäste der S-Bahn 2023 wegen der Instandsetzungsarbeiten im Innenstadttunnel mit gewaltigen Einschränkungen rechnen. Insbesondere die Zeit der Umleitungen in den Sommerferien wird mit Spannung erwartet: in den zurückliegenden zwei Jahren ist das Ersatzkonzept mit Umleitungen über die Panoramastrecke gescheitert. Wegen technischer Probleme konnten die Züge nicht die Ausweichroute nehmen. Fahrgäste mussten deshalb auf Sonderbusse umsteigen.

Komplett-Sperrung der Innenstadtstrecke

Abgesehen von der kompletten Sperrung der sogenannten Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen während der Sommerferien in der Zeit von Samstag, 29. Juli bis Freitag, 8. September 2023, kommt es in jeweils 25 Nächten auf Dienstag zu Einschränkungen. Im Januar sind das die Nächte auf den 10., 17. und 24; im Februar die Nächte auf den 7., 14. und 28.; im März jene auf den 7., 21., und 28; im April ist nur die Nacht auf den 4. betroffen; im Mai sind es die Nächte auf den 9. und den 23.; im Juni jene auf den 13., den 20. und den 27.; im Juli die Nächte auf den 4., den 18. und den 25.; im September die Nächte auf den 12., den 19. und den 26.; im Oktober die Nächte auf den 17. und den 24. und im November schließlich die Nächte auf den 7. und den 28.

S-Bahnen wenden im Kopfbahnhof

In den genannten Nächten kommt es zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr zu Fahrplanänderungen. Die S 3, S 4 und S 6 fahren von und bis zu den Gleisen des Kopfbahnhofs in Stuttgart. Die S 1 nutzt diese Gleise auch, fährt aber ihre gesamte Strecke von Kirchheim/Teck bis Herrenberg und nutzt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen die Panoramastrecke. Die S 2 und die S 5 sind auf ihren üblichen Routen unterwegs, für einige Züge der S 2 und S 5 seien „frühere Abfahrtszeiten unvermeidlich“, heißt es dazu bei der S-Bahn Stuttgart.