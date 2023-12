1 Die Stuttgarter S-Bahn hat am Mittwoch technische Probleme. Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Gleich zweimal ist am Mittwoch ein Zug auf der S-Bahn-Stammstrecke liegengeblieben. So ist die Lage am Nachmittag.











S-Bahn-Fahrgäste müssen sich am Mittwoch erneut auf Verspätungen einstellen. Wie schon am Vormittag ist auch am Nachmittag ein Zug auf der Stammstrecke liegengeblieben. In beiden Fällen entstand ein Rückstau, es kam und kommt „bei allen Linien zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen“, teilte die S-Bahn auf X (vormals Twitter) mit.