1 Serkan Eren, der Gründer der Hilfsorganisation Stelp spricht bei Pulse of Europe. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bei der unabhängigen Bürgerbewegung Pulse of Europe hat Bundesminister Cem Özdemir in Stuttgart klare Worte gefunden. Mit dabei war Serkan Eren von Stelp.















Link kopiert

Stuttgart - Auch am Sonntag werden in Stuttgart Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Die unabhängige Bürgerbewegung Pulse of Europe und rund 300 Kundgebungsteilnehmer kommen auf dem Schlossplatz zusammen, um ein „kraftvolles Zeichen des Zusammenhalts, der Solidarität und der wehrhaften Demokratie zu setzen“. Cem Özdemir, der Bundesernährungsminister, ist auch dabei. „Die Menschen in der Ukraine kämpfen gerade für die Freiheit der gesamten westliche Welt, sie halten gerade den Kopf für uns alle hin“, sagt er ins Mikrofon.

Die Freiheit gelte es nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu verteidigen. Hart geht er deshalb mit der AfD ins Gericht, weil sie Sympathien für Putin hege: „Die steht auf der anderen Seite der Barrikade, die schießt verbal mit.“Der Kundgebung von Pulse of Europe hat sich auch Serkan Eren, angeschlossen, Gründer erwähnten Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp. In den vergangenen Tagen hat er zusammen mit einigen Mitstreiterin Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und war selbst in der Ukraine. Bei einer Abstimmung von Stuttgarter Zeitung und Volksbank Stuttgart war Eren Anfang Februar zum „Stuttgarter des Jahres 2021“ gewählt worden.