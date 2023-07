8 Eine aus Charkiw über Berlin geflüchtete Familie wartet in der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten auf ihre Registrierung. Foto: dpa/Marijan Murat

Wie viele Flüchtende aus der Ukraine kommen und was es kostet, weiß niemand. In Meßstetten ist etwa in einer alten Kaserne ein Ankunftszentrum eröffnet worden.









Richtig liebevoll werden die flüchtenden Menschen aus der Ukraine in Meßstetten empfangen: So sind auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne viele große Blumentröge aufgestellt worden, in der gelbe und blaue Stiefmütterchen blühen, also in den ukrainischen Landesfarben. Berufsschüler aus Malerklassen haben die Räume frisch gestrichen, Handwerker legen kostenlos neuen Böden, Gemeinden spenden Spielgeräte. Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend, sagt Günther-Martin Pauli, der Landrat des Zollernalbkreises.