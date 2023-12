Rührendes Schicksal aus Stuttgart-Degerloch: Diese Schornsteinfeger haben wirklich Glück gebracht

1 Am 18. November fanden sich 75 Schornsteinfeger-Kollegen und -Kolleginnen ein, um die wegen Tim Schröders Krankheit liegengebliebene Arbeit zu erledigen. Foto: privat/Michael Köstler

Im Sommer ist nicht sicher gewesen, ob der an Leukämie erkrankte Tim Schröder das Krankenhaus wieder verlassen würde. Doch er hat überlebt – der Rückhalt seiner 75 Schornsteinfeger-Kollegen hat ihm dabei geholfen.











Tim Schröder wirkt ein wenig aufgekratzt. Der Schornsteinfegermeister, der für weite Teile Degerlochs zuständig ist, kommt eben vom Dienst. „Ich arbeite noch nicht voll“, erklärt er. Immerhin kann er seinen Traumberuf aber wieder ausüben. Im Sommer sah es in dieser Hinsicht düster aus. Schröder war mit Leukämie in ärztlicher Obhut und nicht nur die Zukunft als Schornsteinfeger stand in Frage: „Ich war mir nicht sicher, ob ich das Krankenhaus wieder verlassen werde“, blickt der 39-Jährige zurück.