1 Weihenstephan ruft Frischmilch zurück. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Rückruf bei Weihenstephan: Die Molkerei zieht Chargen ihrer „Frische Milch 1,5 %“ aus dem Verkehr. Die Hintergründe.











Die Molkerei Weihenstephan ruft Frischmilch wegen möglicher Krankheitserreger zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Freising berichtete, ist das Produkt „Weihenstephan Frische Milch 1,5% Fett“ in der Ein-Liter- sowie Halbliter-Packung betroffen. Bei den Literpackungen gehe es um die Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 6. und 8. Oktober, bei den 0,5-Liter-Packungen um das Haltbarkeitsdatum 7. Oktober.