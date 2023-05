Rudersberger Lehrer in Nasa-Sternwarte

5 Thomas Smolarczyk an Bord der fliegenden Sternwarte Foto: DSI/Antje Lischke-Weis

Der Rudersberger Rektor Thomas Smolarczyk ist auf Einladung der Nasa an Bord der fliegenden Sternwarte Sofia mitgereist – und hat zwei spannende und anstrengende Nächte erlebt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Manchmal reist man um die ganze Welt, um dann festzustellen: Die Welt ist klein. So ging es auch Thomas Smolarczyk. Der Rektor aus Rudersberg war kaum in Palmdale nördlich von Los Angeles angekommen, da begrüßte ihn mit Marco Lentini als Erster ein Rudersberger. Er leitet dort die Wartung des Teleskops an Bord von Sofia im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sofia wird von der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa und dem DLR gemeinsam finanziert.