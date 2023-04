Spitzenkoch Tim Raue „Ich bin ganz klar für Arbeitsmigration“

Tim Raue ist einer der erfolgreichsten, umtriebigsten Köche in Deutschland. Ein Gespräch über die Lage der Gastronomie, den Wert von Handwerk, was er von der 4-Tage-Woche hält, ob er der Rapper unter den Spitzenköchen ist und was beim Essen in seinem Kopf passiert.