RTL-Bachelor, Folge 1 Daniel Völz lernt die Single-Damen kennen

Von len 10. Januar 2018 - 22:25 Uhr

Es ging um Sex, Küsse und den Ex-Partner. Eine wollte aussteigen, für zwei Frauen gab es die heißersehnte Rose schon früher. Lesen Sie hier unser Roundup zur ersten Bachelor-Folge.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Sehnlichst haben alle Bachelor-Fans diesem Tag entgegengefiebert – am Mittwoch um 20.15 Uhr startete die achte Staffel der Kuppelshow. Junggeselle Daniel Völz sah an diesem Abend zum erste Mal seine Herzdamen und umgekehrt. Trotz 120 Minuten Sendezeit lässt sich der Abend in einem Satz zusammenfassen: Die Single-Ladys fuhren in einer Limousine vor und stammelten beim Kennenlernen oft vor sich hin, wie aufgeregt sie doch seien – nicht sehr zielführend, um von sich zu überzeugen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Das müssen Sie über die neue „Bachelor“-Staffel wissen

Doch auch Bachelor Daniel Völz hatte den einen oder anderen Spruch auf Lager, der alles andere als passend war. In unserem Bachelor-Barometer erfahren Sie unter anderem, was er gesagt hat und wer die Lästerschwestern der ersten Folge sind.

Das schlechteste Kompliment

„Die Michelle erinnert mich ein bisschen an meine Oma.“ Zum Glück hat der Bachelor der 22-jährigen Lockenpracht beim ersten Kennenlernen nicht ins Gesicht gesagt, was er von ihr denkt. Die Erklärung, dass sie selbstsicher sei, Hammer aussehe und eine echte Powerfrau sei, macht es nicht unbedingt besser.

Lästerschwestern

Die Staffel ist zwar noch jung, trotzdem lässt sich schon abzeichnen, wer gerne über andere herzieht. Vorne mit dabei ist Michelle. Sie muss sich einfach über Kristina auslassen, als diese in Erwägung zieht, die Show zu verlassen. „Sie wusste doch vorher, worauf sie sich einlässt“, sagt sie.

Auch in der Rolle: Meike. Ihre Blicke sagen mehr als tausend Worte, wenn sich Junggeselle Daniel Völz mit anderen Frauen unterhält. In der „Nacht der Rosen“ qualifiziert sich noch eine weitere Dame für den Titel. Claudia macht klar, dass sie wegen des Bachelors hier ist und nicht, um sich mit den anderen Frauen anzufreunden.

Publikumsliebling

Ganz klar: Maxime. Nicht nur, weil sie die erste Rose vom Bachelor bekommen hat. Auch, weil man sie durch ihre liebevolle und authentische Art einfach nur mögen kann.

Das absolute No-Go

Na, wenn das kein riesiger Fettnapf war: Daniel Völz nahm Janina zur Seite. „Du warst ja die Erste, die rauskam“, fängt er an. Blöd nur, dass Janina die Vierte und stattdessen Lina die Erste war, die aus der Limousine gestiegen ist. Mit Lina wollte der Bachelor eigentlich sprechen. Aber macht ja nichts: Lina ist dann einfach danach an der Reihe.

Wer bekommt die letzte Rose?

Wer spekuliert nicht schon nach der ersten Folge? Wir auf jeden Fall. Die Entscheidung fällt wenig überraschend aus: Maxime. Die 23-Jährige scheint ehrlich, bodenständig und irgendwie anders als die anderen. Konkurrenz macht ihr nur Carina, die als Zweite, aber auch lange vor allen anderen, eine Rose bekam.

Für Angie, Amelie, Lisa und Luisa ist es schon nach der ersten Folge aus mit dem Traum. Sie haben keine Rose vom Bachelor bekommen und mussten nach Hause fahren.