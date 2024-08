Ob Minusgrade oder Hitzewelle – Auf das regelmäßige Lüften sollte nicht verzichtet werden. Während man im Winter so wenig warme Luft wie möglich nach draußen lassen möchte, steht man im Sommer vor dem Problem, dass die Hitze von draußen nicht in die Wohnung soll. Die folgenden Tipps helfen, wie Sie trotz Hitze ausreichend lüften können:

1. Morgen und abends lüften

Die wichtigste Regel, um richtig bei Hitze zu lüften, ist, die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu nutzen. Denn wer tagsüber lüftet, sorgt nur dafür, dass sich die Wohnung durch die warme Außenluft deutlich schneller aufwärmt.

Lese-Tipp: Wohnung kühl halten ohne Klimaanlage – 14 Tipps

2. Nachtlüften oder Stoßlüften statt Dauerlüften

Prinzipiell sollte tagsüber ein Dauerlüften vermieden werden. Lassen Sie am besten nachts die Fenster offen, sofern dies möglich ist oder lüften Sie tagsüber nur stoß. Wer die Luft in der Wohnung komplett austauschen will, muss für etwa 20 Minuten querlüften.

3. Auf die Außentemperaturen achten

Haben Sie die Außen- und Innentemperaturen im Blick. Gelüftet werden sollte nur, wenn die Temperatur draußen niedriger ist als drinnen. Thermometer mit Außensensor sind bereits für wenig Geld im Handel erhältlich (auf Amazon ansehen / ANZEIGE).

4. Querlüften durchs Treppenhaus

Oft ist die Temperatur in Treppenhäusern niedriger als in der Wohnung. Wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte, können Sie beim Querlüften die Tür zum Treppenhaus öffnen und so kühle Luft aus dem Treppenhaus in die Wohnung lassen.