Volle Reihen in Herrenberg: Alle wollen zur Bundesvorsitzenden der Grünen.

Den Grünen in Herrenberg ist mit ihrem Neujahrsempfang ein Coup gelungen: Der Auftritt der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang hat viel Interesse auf sich gezogen.









In lockerer Atmosphäre, aber gleichzeitig auch inhaltlich erfrischend prägnant startete der Grünen-Ortsverband Herrenberg und Gäu am späten Sonntagvormittag in das Jahr 2023: Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang, die als Hauptrednerin in die Gäustadt gekommen war, hatte einen großen Anteil daran.