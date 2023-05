25 Landeanflug des Rettungshubschraubers Christoph 51 auf die Station Stuttgart bei Regen und mäßiger Sicht. Foto: /Jürgen Bock

Die DRF Luftrettung aus Filderstadt feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Für Piloten und Mediziner an Bord ist kein Tag wie der andere. Unterwegs mit Rettungshubschrauber Christoph 51 und seiner Crew.









Der Tag hat kaum begonnen, da herrscht schon Großalarm. „Mehrere Verletzte nach Schusswaffengebrauch“ lautet die Meldung, die in der Luftrettungsstation Stuttgart um kurz nach 8 Uhr morgens eingeht. In dem kleinen Gebäude auf dem Flugplatz Pattonville im äußersten Nordzipfel der Stadt springen drei Männer auf, greifen zu ihren Helmen und eilen nach draußen. Dort wartet Christoph 51, einer der beiden Rettungshubschrauber, die in der Region stationiert sind. Jeder Handgriff sitzt, nach kürzester Zeit ist die Maschine des Typs H145 mit neuartigem Fünfblattrotor in der Luft.