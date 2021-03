8 Sie wird künftig am Flugplatz in Pattonville (Landkreis Ludwigsburg) stationiert sein. Foto: DRF Luftrettung

Seit Montag ist in der Region der bundesweit erste fünfblättrige Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Maschine der neusten Generation soll sowohl Luftrettern als auch Patienten das Leben einfacher machen. Sie ist bereits voll ausgelastet.

Stuttgart - Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt nicht. Kaum ist das neue Arbeitsgerät in Betrieb genommen, geht es auch schon rund. Am Montagmorgen präsentieren Thomas Roth, Leiter der Luftrettungsstation Stuttgart am Flugplatz in Pattonville (Landkreis Ludwigsburg), und seine Kollegen stolz ihren neuen Hubschrauber. Doch Zeit zum Feiern bleibt nicht: Gleich geht der Alarm los. Die Männer der DRF Luftrettung gehen in die Luft.

„Christoph 51“, wie der Helikopter hier traditionell heißt, hebt zu seinem ersten Flug ab: Ein älterer Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall schwere Knochenbrüche zugezogen. Jetzt muss er schnell von Nürtingen an die Tübinger Uniklinik gebracht werden. Kaum ist das erledigt, folgen schon die nächsten Touren: Ein Patient mit Herzproblemen wird von Sigmaringen nach Ulm verlegt, danach kommt ein Einsatz mit einem Verunfallten, dem ein Finger abgetrennt worden ist. Da zählt jede Minute.

Die Luftrettung gewinnt in Baden-Württemberg immer mehr an Gewicht. Zuletzt hat ein Gutachten im Auftrag des Landes gezeigt, dass das auch bitter nötig ist, weil sie gerade in ländlichen Gegenden die oft langen Anfahrtszeiten der Helfer am Boden ausgleichen muss. Wo immer mehr Krankenhäuser schließen, ist der Weg durch die Luft oft der beste, wenn ein Einsatz eilig ist.

Die Retter setzen dabei auch auf neues Gerät. Und so kann man sich jetzt in der Stuttgarter Region über einen ganz besonderen Hubschrauber freuen. Der Helikopter, der seit Montag von Pattonville aus zu seinen Einsätzen startet, ist der erste vom Typ H145 mit Fünfblattrotor. Normalerweise verfügen die Maschinen nur über vier Rotorblätter.

„Der neue Christoph 51 ist die erste H145 mit Fünfblattrotor, die in Deutschland in der Luftrettung eingesetzt wird“, sagt Stefanie Kapp, Sprecherin der DRF. Die Luftrettungsorganisation hat ihren Sitz in Filderstadt (Landkreis Esslingen) und deshalb entschieden, die erste Maschine der neuen Art in ihrer Heimatregion einzusetzen. Weltweit seien bisher nur wenige Hubschrauber des Typs von Airbus ausgeliefert worden, weiß man bei der DRF.

Die Maschine soll diverse Vorteile sowohl für die Retter als auch die Patienten an Bord bringen. „Jedes Besatzungsmitglied, das bisher eingestiegen ist, war beim ersten Abheben begeistert“, erzählt Thomas Roth nach den ersten Einsätzen. Durch das fünfte Rotorblatt liege der Hubschrauber ruhiger in der Luft und verzeichne weniger Vibrationen. „Man schwebt wie auf einer Wolke“, sagt der Pilot und Stationsleiter und lacht.

Außer den angenehmen Flugeigenschaften gibt es aber weitere Vorteile. Es ist nämlich mehr Zuladung möglich – rund 100 Kilo. Dadurch kann im Bedarfsfall beispielsweise zusätzliches medizinisches Personal an Bord genommen werden. Oder die Crew tankt mehr Treibstoff und kann längere Strecken zurücklegen. „Grundsätzlich versuchen wir immer, so leicht wie möglich zu fliegen“, sagt Roth. Mit der neuen Maschine sind dann auch höhere Geschwindigkeiten möglich – ein großer Vorteil in einem Bereich, in dem Zeit entscheidend ist.

Die bisher in Stuttgart eingesetzte alte H145 soll jetzt an einen der weiteren DRF-Standorte bundesweit gehen. Nach und nach will die Rettungsorganisation weitere Maschinen des neuen Typs in Betrieb nehmen und zudem in den nächsten Jahren alle alten Maschinen von vier auf fünf Rotorblätter umrüsten. „Die Indienststellung der neuen H145 mit Fünfblattrotor stellt einen Meilenstein in der Luftrettung in Deutschland dar, darauf sind wir sehr stolz“, sagt der DRF-Vorstandsvorsitzende Krystian Pracz. Man wolle damit die Weiterentwicklung der Luftrettung vorantreiben.

Über Langeweile können sich die Retter dabei nicht beklagen. Die jährlichen Einsatzzahlen der Station Stuttgart lagen zuletzt jeweils bei um die 1100. Das gilt auch für das Coronajahr 2020. Zwar ging die Zahl der Rettungseinsätze angesichts von weniger Verkehr auf den Straßen zurück, dafür waren mehr Verlegungen von schwerkranken Patienten notwendig. „Christoph 51“ jedenfalls hat an seinen ersten Einsatztagen regelmäßig Überstunden machen müssen. Hirnblutungen, Herzprobleme, Reanimation – alles dabei. Gut, wenn da die Retter in Windeseile vor Ort sind.