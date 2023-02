1 Adela Basha und Bledar Basha (Mitte) und der Koch Rigers Barjami. Foto: Werner Kuhnle

Die Rielingshäuser können aufatmen, die Küche in der guten Stube des Marbacher Stadtteils wird nicht kalt bleiben. Bledar Basha übernimmt das Restaurant in der Gemeindehalle, nachdem der bisherige Wirt Gezim Lika auf Ende Februar gekündigt hatte. „Ich hoffe, wir können sofort am 1. März weitermachen“, sagt Basha, den höchstens etwaige bürokratische Hürden oder organisatorische Angelegenheiten von einem nahtlosen Übergang abhalten könnten. Eine Einarbeitungszeit ist nicht nötig. Schließlich gibt der 35-Jährige schon jetzt den Takt als Oberkellner in dem Restaurant vor.

Das sind die Beweggründe

„Ich wohne direkt beim Restaurant, bin seit drei Jahren hier, habe also die Leute kennen gelernt und mir gedacht: ich mache das nun selbst“, erklärt er zu den Beweggründen für seinen Tritt aus der zweiten Reihe ganz nach vorne. Den Weg dazu hatte sein bisheriger Chef Gezim Lika mit seiner Kündigung freigemacht.

Rückzieher im letzten Moment

Bei dem Betreiber mehrerer Lokale wie dem Lembergstüble in Affalterbach seien die Geschäfte wegen der Coronakrise nicht so rosig gelaufen, sagt der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel. Deshalb habe Lika im Frühjahr 2022 den Pachtvertrag mit der Stadt auf Ende Februar 2023 gekündigt, und man habe die Fühler nach einem neuen Wirt ausgestreckt. Am Ende hätten sogar drei Kandidaten Interesse angemeldet. Darunter sei überraschenderweise sogar wieder Lika gewesen, der vor drei Wochen angekündigt habe, die Wirtschaft doch weiterführen zu wollen. Kurz vor der Vorstellung der potenziellen Wirte im Ortschaftsrat habe Lika aber die nächste Rolle rückwärts gemacht und abgewinkt, sagt Knittel.

Der bisherige Betreiber der Gaststätte habe jedoch zugesichert, seinen Nachfolger zu unterstützen. So blieben zwei Kandidaten im Rennen, von denen Basha am Ende deutlich in der Gunst der Räte vorne lag. An der Speisekarte möchte der zweifache Familienvater, der demnächst abermals Nachwuchs erwartet, nichts Gravierendes ändern, aber doch neue kulinarische Farbtupfer setzen.

Versuchsballon bei den Öffnungszeiten

So wolle er einen gewissen Akzent auf italienische und albanische Küche legen, sagt der Mann, der ursprünglich aus Albanien stammt. Dort hat er auch schon Erfahrung in der Leitung von Gaststätten gesammelt. Außerdem möchte Basha einen Versuchsballon starten und das Restaurant auch mittags öffnen. Er wohne ohnehin im Gebäude, da sei das kein Problem. Hin und her überlegt hat er mit seiner Frau, wie das bisher nach dem Noch-Leiter Lika benannte Restaurant künftig heißen soll. Die Wahl ist auf „Basha’s Restaurant“ gefallen.