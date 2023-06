Reptilienalarm in der Region

1 Auf Krokodilsuche in den Bürgerseen in Kirchheim. Foto: SDMG/Krytzner

Stuttgart - Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. So könnte eine Überschrift von heute lauten. Zugespitzt, aber wahr. Der Freitag war der längst Tag des Jahres. Von jetzt an werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger. Dazu passt, dass die Pfingstferien an diesem Wochenende zu Ende gehen. Für viele Familien sind es die eigentlichen Sommerferien. Sie haben sie hoffentlich genossen und sind gut erholt.