Renaturierung in Ludwigsburg Das Neckarufer wird umgestaltet

Von Tim Höhn 25. Dezember 2017 - 08:00 Uhr

Die Anlegestelle wird deutlich aufgehübscht, danach soll daneben eine neue Bucht im Neckar angelegt werden. Foto: Stadt Ludwigsburg

In Ludwigsburg beginnt bald die Umsetzung des Projekts Uferwiesen II: Am Neckar soll unter anderem eine neue Bucht entstehen – mit Rastplätzen und Liegeflächen. Kreuzfahrtschiffe sollen künftig auf der anderen Flussseite halten – direkt vor einem Schrottplatz.

Ludwigsburg - Im Jahr 2014 sollte es losgehen, aber das wurde nichts, weshalb es dann 2015 losgehen sollte, aber das wurde auch nichts. 2016 ging vorüber, und bald ist auch das Jahr 2017 passé. Dann aber, diesmal wirklich, soll es losgehen: Im Frühjahr beginnt die Stadt Ludwigsburg damit, das Neckarufer in Hoheneck umzugestalten. Erstmals hat sich die Verwaltungsspitze jetzt öffentlich dazu geäußert, wie sie das größte Problem des Projekts aus dem Weg räumen will: Wohin mit den Flusskreuzfahrtschiffen? Die bis zu 105 Meter langen Kästen halten bislang an der viel zu kleinen Anlegestelle am Westufer des Neckars – also mitten in dem Areal, das nun für viel Geld zu einem Naherholungsgebiet umgebaut werden soll. Das heißt: Sie sind im Weg.

„Wir suchen noch nach anderen Möglichkeiten“, sagt der Baubürgermeister Michael Ilk, der sich selbst allerdings schon festgelegt zu haben scheint. Die Schiffe, in der Saison zwischen April und Oktober meist randvoll mit Touristen, sollen auf die gegenüberliegende Seite des Flusses weichen. Der Vorteil ist, dass dort ebenfalls eine Anlegestelle vorhanden ist, die Stadt also nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen müsste. „Das ist meine favorisierte Lösung“, sagt Ilk. Nur leider ist es eine Lösung, die sehr umstritten ist, denn sie hat auch einen gravierenden Nachteil: Die besagte Anlegestelle befindet sich direkt vor einem Schrottplatz.

Die Touristen kommen in Ludwigsburg an – und sehen erst mal Schrottberge

Die Touristen, voller Vorfreude auf die barocke City und das hübsche Schloss, bekommen dann also als ersten Eindruck von Ludwigsburg Schrotthaufen, Metallberge und Abfall serviert. Für manche vor Ort undenkbar. Als im vergangenen Jahr entsprechende Gerüchte publik wurden, hagelte es Kritik aus dem Stadtteilausschuss. Die Besucher „im Schrott aussteigen zu lassen“, sei ja wohl eher kontraproduktiv, hieß es. Ilk sieht die Vorbehalte gelassen. Natürlich sei diese Anlegestelle „nicht so attraktiv“, aber die Passagiere müssten dort nicht lange verweilen. Ein kurzer Weg zum Bus, schon gehe es weiter in die Stadt. „Ich sehe darin kein großes Problem.“ Fakt ist: Die Stadt muss schnell eine Entscheidung treffen, denn auf der Hohenecker Seite dürfen die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr halten. Die Genehmigung dafür ist ausgelaufen.

Zudem wird die alte Anlegestelle, die künftig für kleinere Linienschiffe wie den Neckar-Käpt’n reserviert sein wird, im Frühjahr komplett umgebaut – dabei handelt es sich um den ersten Baustein des Projekts Uferwiesen II, das an die 2010 abgeschlossene Renaturierung des Ufers weiter südlich anknüpft. Schon damals wurden mit großem Erfolg weite Teile der Areals zum Naherholungsgebiet umgestaltet.

Sonnendeck, Liegen und ein Rastplatz für Radfahrer

Jetzt soll auch aus der maroden Haltestelle selbst ein „attraktiver Aufenthaltsbereich werden“, berichtet Bernd Wenger vom Grünflächenamt. Inklusive Sitzgelegenheiten, Sonnendeck, einem Rastplatz für Radler, auch über eine Pedelecstation wird nachgedacht. Neun Monate wird der Umbau voraussichtlich dauern, gleichzeitig werden im Umfeld Wege verbreitert, die Möblierung und Beleuchtung erneuert, der Baumbestand ergänzt. Anschließend will sich die Stadt den Flächen zwischen der Anlegestelle und der weiter nördlich gelegenen Neckarbrücke widmen. Dort ist eine Bucht geplant: Umrandet von Liegen, von denen aus Besucher barfuß in den Neckar laufen können. Ein anderer Teil ist allein der Ökologie vorbehalten, unter anderem mit Laichplätzen für Fische.

1,6 Millionen Euro wird das gesamte Vorhaben kosten. Während der Umbau der Anlegestelle in trockenen Tüchern ist und bald beginnt, wartet die Stadt für die Bucht auf Fördergeld vom Land in Höhe von rund 600 000 Euro. Ludwigsburg hatte die Mittel bereits für 2017 beantragt, kam aber nicht zum Zug. Jetzt hofft man, dass die Uferwiesen II auf der Warteliste weit genug oben stehen. „Unser Ziel ist, nach der Anlegestelle sofort mit der Herstellung der Bucht zu beginnen“, sagt Wenger.

