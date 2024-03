Die gute Witterung am Wochenende hat etliche Motorradfahrer dazu angeregt, ihre Maschinen wieder auf die Straße zu bringen. Allerdings endeten mehrere der Fahrten im Rems-Murr-Kreis mit Unfällen; teilweise wurden die Biker dabei schwer verletzt.

Am Samstag gegen 12.45 Uhr wollte eine 37-jährige Ford-Fahrerin von der Schorndorfer Straße in Remshalden nach links in die Stauferstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto sowie die Kawasaki des 25-Jährigen mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13 000 Euro.

Der nächste Motorradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Plüderhausen. Ein 20-jähriger Biker war dort gegen 17.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße von Waldhausen in Richtung Plüderhausen unterwegs. Dabei kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem Pkw der Marke Suzuki, der von einer 77-Jährigen gesteuert wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad und das Auto wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer verliert bei Sulzbach die Kontrolle

In Sulzbach ereignete sich am Sonntagnachmittag ein weiterer schwerer Motorradunfall. Ein 21-jähriger Biker fuhr gegen 16.30 Uhr zwischen Berwinkel und Sulzbach, als er die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei vermutet, dass er mit nicht-angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Das Motorrad prallte gegen eine Leitschutzplanke und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Ein entgegenfahrender Motorradfahrer musste ausweichen und stürzte ebenfalls. Beide Motorradfahrer sowie ein Sozius wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden.