Beinahe-Unfall in Winnenden: Kurve geschnitten – Polizei vermeidet Zusammenstoß

1 Ein 28-Jähriger hatte am Samstag mit seinem Auto fast einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen verursacht (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Eine Polizeistreife ist in Winnenden unterwegs, als es fast zu einem Zusammenstoß kommt. Der Grund: Ein entgegenkommendes Auto schneidet stark die Kurve. Die Hintergründe.











Zu einem Beinahe-Unfall ist es am Samstag gegen 02.30 Uhr in Winnenden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich Polizeibeamte auf Streifenfahrt in der Wiesenstraße in Winnenden. Ein entgegenkommendes Auto schnitt die Kurve derart, dass der Fahrer des Streifenwagens nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte.