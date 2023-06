In den Professoren Markus Schaich und Hans-Joachim Strittmatter haben es erneut zwei Chefärzte der Rems-Murr-Kliniken auf die von dem Magazin „Focus Gesundheit“ geführten Liste der „Top Mediziner“ geschafft.

Bereits seit elf Jahren auf der Liste

Während Schaich, Chefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, nun das dritte Mal in Folge in der Top-Liste vertreten ist, zählt Strittmatter bereits seit elf Jahren zu Deutschlands hervorgehobenen Spezialisten seiner Fachgebiete und wurde jetzt gleich in drei Kategorien ausgezeichnet. Das haben laut Auskunft der Rems-Murr-Kliniken deutschlandweit lediglich drei Ärzte geschafft. Der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe wird darüber hinaus vom Magazin „Stern“ als einer von „Deutschlands ausgezeichneten Ärzten 2023“ im Feld der Brustchirurgie gewürdigt.

Lesen Sie auch

Dass ihm nun noch zwei neue „Focus“-Gütesiegel für die Bereiche Gynäkologische Operationen und Gynäkologische Tumoren verliehen wurden, versteht Hans-Joachim Strittmatter auch als Würdigung der Teamleistung und des fachlichen Niveaus der Gynäkologie in den Rems-Murr-Kliniken: „Diese Auszeichnungen bestätigen uns, dass wir bestmögliche Behandlungsqualität bieten und ein breites Feld abdecken.“

Hohe Patientenzufriedenheit

Beide Magazine, „Focus“ und „Stern“, heben in ihren Begründungen vor allem große Patientenzufriedenheit und langjährige Erfahrung auf hohem Niveau hervor. Im von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Brustzentrum Rems-Murr werden sowohl onkologische als auch plastisch-rekonstruktive Operationen durchgeführt.

Markus Schaich, der auch das zertifizierte Onkologische Zentrum am Rems-Murr-Klinikum Winnenden leitet, betreut zusammen mit seinem interdisziplinären Team Patientinnen und Patienten mit Leukämien, Lymphomen, Plasmazellerkrankungen und Tumoren. Gewürdigt wurde erneut seine Arbeit in der Palliativmedizin. Diese widmet sich der ganzheitlichen Behandlung von Krebspatienten, welche unheilbar erkrankt sind.

Die Top-Mediziner der „Focus“-Ärzteliste werden in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. In die engere Auswahl kommt, wer sich in Praxis und Wissenschaft durch hohe Fachkompetenz und herausragende medizinische Ausbildung auszeichnet. Die Bewertung stützt sich neben Befragungen der Nominierten auf Empfehlungen von Patienten und Kollegen.

Auch bei Leistenbruch & Co. top

Auch mit der Behandlung von Leistenbruch & Co. können die Rems-Murr-Kliniken punkten. Christoph Ulmer, der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztliche Direktor an der Klinik in Schorndorf, ist nun einer von 31 für den Bereich Hernienchirurgie deutschlandweit „Ausgezeichneten regionalen Ärzten“ – und der einzige in dieser Liste empfohlene Hernienchirurg in Baden-Württemberg. Vergeben hat das Gütesiegel der „Stern“.

Die Hernienchirurgie ist weitaus komplexer, als das meistbekannte Krankheitsbild, der Leistenbruch, es vermuten lässt. Denn zu Hernien oder Brüchen, also der Verlagerung von Eingeweiden aus der Bauchhöhle heraus, zählen auch Zwerchfell- und Narbenbrüche. „Diese behandeln wir mit modernsten Verfahren und Materialien so, dass das Gewebe wieder den hohen Alltagsbelastungen standhalten kann“, sagt Ulmer.