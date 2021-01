1 Zum Jahresbeginn sinkt im Kreis die 7-Tage-Inzidenz deutlich. Foto: dpa/Alissa Eckert;Dan Higgins

Seit Heiligabend hat sich im Rems-Murr-Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz halbiert – aber die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. In Backnang und Schorndorf können wieder Autos zugelassen werden.

Rems-Murr-Kreis - Zunächst die – zumindest auf den ersten Blick – gute Nachricht: Seit Heiligabend hat sich laut einer Statistik des Landesgesundheitsamtes im Rems-Murr-Kreis die Zahl der je 100 000 Einwohner binnen der letzten sieben Tage neu mit Corona Infizierten halbiert. Nach mehr als 230 in den Vortagen, war diese Sieben-Tage-Inzidenz zum Auftakt der Weihnachtsfeiertage bei 225 gestanden.

Sieben-Tage-Inzidenz binnen zehn Tagen halbiert

Zehn Tage später lag der Wert am Wochenende nun bei 112, bei dem es auch am Montag geblieben ist. Allerdings, darauf wird bei der Betrachtung der Entwicklung über die Feiertage allenthalben hingewiesen, bilden die Werte möglicherweise nicht die ganze Wahrheit ab. Zum einen wird während dieser Tage weniger getestet und zum andern kommt eben wegen der Festtage ein Teil der Meldungen über die Neuansteckungen erst verspätet statistisch zur Geltung. Als Zielwert für vorläufige Entwarnung was die Infektionsdynamik angeht, gilt im übrigen eine Inzidenz von unter 50.

Mit den Zahlen der vergangenen Tage weist der Rems-Murr-Kreis wieder vergleichbare Werte wie der Rest der Region auf – nachdem er wochenlang bis zu 50 Punkte höher lag als die Nachbarkreise oder die Stadt Stuttgart. Nach langer Zeit liegt der Kreis nun auch wieder unter dem Landesdurchschnitt von aktuell 129.

In den Rems-Murr-Kliniken werden – Stand Montag, 4. Januar – derzeit 81 Covid-19-Patienten behandelt. 20 Patienten liegen auf der Intensivstation, 17 von ihnen müssen beatmet werden – am 30. Dezember waren es noch 19, am 1. Januar nur deren 14 gewesen.

In den Außenstellen werden wieder Autos zugelassen

Der momentan geltende Teil-Lockdown dauert noch mindestens bis Sonntag, 10. Januar, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Baden-Württemberg bis Ende Januar verlängert. Eine kleine Lockerung gibt es im Rems-Murr-Kreis trotzdem bereits jetzt: Von dieser Woche an können Kraftfahrzeuge wieder in den Zulassungsstellen in Backnang und Schorndorf angemeldet werden. Die Zulassungsstelle in Waiblingen bleibt geschlossen. Deren Beschäftigte verstärken die Teams in den Außenstellen, teilt das Landratsamt mit. Von 21. Dezember an waren die Zulassungsstellen an allen drei Standorten geschlossen gewesen.

Um ein Fahrzeug in den beiden Außenstellen an- oder abzumelden, muss vorab ein Termin vereinbart werden, was jedoch nicht per Telefon oder E-Mail möglich ist. Die Terminvergabe läuft über ein Online-Tool, das auf der Internetseite des Landratsamtes zu finden ist und für die Terminvergabe im Corona-Schnelltestzentrum programmiert wurde. Über diese Funktion können Zulassungsinteressenten ihre Termine selbst vereinbaren.

