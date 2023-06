1 Mirlind Kamberi umkurvt den Slaven-Keeper Zeljko Komatina – sein Treffer zum 4:0 kurz nach der Pause machte für den ASV Botnang vollends alles klar. Foto: Dennis Duddek/Eibner-Pressefoto

Der ASV Botnang bezwingt in der ersten Relegationsrunde um den Aufstieg in die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga den SV HNK Slaven Stuttgart mit 5:1.









„Jetzt geht die Party richtig ab“, sagte Alexander Schweizer nach dem Abpfiff. Kurz zuvor hatte sein ASV Botnang in der ersten Relegationsrunde um den Bezirksliga-Aufstieg mit 5:1 gegen den SV HNK Slaven Stuttgart gewonnen. Das Duell der beiden Kreisliga-A-Vizemeister war an der Sielminger Seestraße zu einer unerwartet klaren Angelegenheit geworden – nach welcher der Sieger nun allerdings noch einen weiteren Schritt braucht. Das final entscheidende Spiel folgt am nächsten Sonntag (16 Uhr) in Weilimdorf gegen den Bezirksliga-Vertreter SG Untertürkheim.