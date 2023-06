1 Die SG Untertürkheim (in der Mitte der Doppeltorschütze Elias Tweneboa) bangt weiter um den Klassenverbleib. Foto: Holger Strehlow

Die SG Untertürkheim muss in der Abstiegsrelegation nachsitzen. Bei drei anderen Teams kommt trotz Klassenverbleib nur verhaltene Freude auf. Und beim Meister MTV Stuttgart sowie der Spvgg Cannstatt stehen die ersten Neuzugänge fest. Letztere verpflichtet einen 26-Tore-Mann.









Wer muss in die Abstiegsrelegation? Das war das letzte große Fragezeichen in dieser Saison der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga. Seit Sonntag gegen 17 Uhr steht die Antwort. Sie lautet: Aufatmen beim TSV Musberg, der SGM ABV/TSV 07 Stuttgart und der Sportvg Feuerbach über den knapp gesicherten Klassenverbleib – Ernüchterung derweil bei der SG Untertürkheim. Die Neckarstädter sind diejenigen, für die das Spieljahr unfreiwillig in die Verlängerung geht. Dies vermochte selbst ein Endspurt mit zuletzt drei Siegen nicht mehr zu verhindern. Bei allen anderen war die Luft schon zuvor draußen – was aber etwa den Meister MTV Stuttgart nicht aufhielt, sich nun noch mit einem weiteren Rekord in die Sommerpause zu verabschieden.