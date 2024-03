9 Treffsicher: der VfB-Stürmer Serhou Guirassy bringt den Ball nicht nur vom Elfmeterpunkt im gegnerischen Tor unter. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der VfB präsentiert sich in dieser Bundesligasaison torhungrig. Allen voran Serhou Guirassy. Doch es gab auch schon davor außergewöhnliche Stürmer – ein Blick zurück.











Klar, Serhou Guirassy ist in aller Munde. Denn der Mittelstürmer hat großen Anteil am Höhenflug des VfB Stuttgart. Vor dem Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin hat er 18 Tore in Fußball-Bundesliga erzielt. Nur Harry Kane (24) vom FC Bayern München ist da besser.